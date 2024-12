Mord-Prozess A 81-Leiche „Blut muss gespritzt haben“ – Rechtsmedizinerin nennt brutale Details

Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den Mord an einer Frau in Bad Liebenzell sprachen die Gutachter. Sie sehen den Angeklagten 37-jährigen Ehemann als schuldfähig und zeichnen einen brutalen Angriff nach. Die Staatsanwaltschaft sieht einen Mord, die Verteidigung lediglich einen Totschlag.