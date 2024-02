15 Beim politischen Aschermittwoch der Grünen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bauern und der Polizei. Foto: dpa/Silas Stein

Wütende Landwirte haben am Mittwoch dafür gesorgt, dass der politische Aschermittwoch der Grünen in der Biberacher Stadthalle abgesagt wurde. Ein Video zeigt, wie Bauern Polizisten anpöbeln, und dokumentiert die aufgeheizte Stimmung.









Link kopiert



Es sind verstörende Szenen, die einen Eindruck davon vermitteln, was sich am Mittwoch in Biberach abgespielt hat. Ein kurzes Video zeigt aggressive Bauern, die auf Polizisten losgehen. Was war passiert?