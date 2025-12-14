Politische Wende: Rechtspolitiker Kast gewinnt Präsidentenwahl in Chile

Der deutschstämmige Anwalt Kast versprach bei Sicherheit und Migration eine Politik der harten Hand und setzt sich damit durch. Seine kommunistische Rivalin räumt die Niederlage ein.
Santiago de Chile - Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast hat die Präsidentenwahl in Chile gewonnen. Der Kandidat der Republikanischen Partei erhielt bei der Stichwahl knapp 59 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach Auszählung von 83 Prozent mitteilte. Die kommunistische Regierungskandidatin Jeannette Jara gratulierte Kast telefonisch zum Wahlsieg, wie sie auf der Plattform X mitteilte. Sie kam auf rund 41 Prozent der Stimmen.