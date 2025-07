Spielerisch in die Kommunalpolitik eintauchen. Das durften Jugendliche auch in Gütenbach.

Der Politiktag, ein Workshop zur kommunalrechtlichen Bildung für Schüler der achten Klassen, fand kürzlich in den Kommunen des oberen Bregtals statt.

An diesem Tag durften Schüler die Rathäuser ihres Heimatortes besuchen – auch in Gütenbach. Im Rathaus begrüßte Bürgermeisterin Lisa Hengstler acht Schülerinnen und Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Pünktlich um 8.30 Uhr übernahm Udo Wenzel, Berater für Kinder- und Jugendbeteiligung, den Einstieg mit der Vorstellung des Workshops und einem kleinen kommunalpolitischen Quiz. Danach informierte die Bürgermeisterin über die Aufgaben der Gemeinde und über die Grundzüge der Gemeindepolitik.

Im Anschluss durften die Jugendlichen in Kleingruppen herausarbeiten, welche Vorstellungen, Wünsche und Ideen für die Weiterentwicklung der Gemeinde aus ihrer Sicht von Vorteil sind. Auch die aktuelle kommunale Lage in Gütenbach wurde gemeinsam analysiert.

Unter Regie der Studentin Madlen Brugger folgte das Spiel „Community“, das Studenten der Hochschule Kehl entwickelt haben. Die Jugendlichen durften in die Rolle des Gemeinderats schlüpfen und kommunalpolitische Entscheidungen treffen.

Am Ende scheitert es am Geld – wie im echten Leben

Als Bürgermeister agierte Elias Wehrle, der seine imaginäre Rolle gut meisterte. Mit großem Engagement und fachlicher Diskussion wurden politische Entscheidungen getroffen und ein starkes Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Am Ende verlor die Gruppe das Spiel, da sie mit ihren Entscheidungen zwar die Zufriedenheit der fiktiven Gemeinde „Milchhäuser“ steigerte, aber zu viel Geld ausgegeben wurde.

Erkenntnis: kein leichter Weg bis zur Entscheidung

Die Rückmeldung der Schüler war laut Mitteilung durchweg positiv. Sie berichteten, dass ihnen der Politiktag gut gefallen habe und sie neues wertvolles kommunalpolitisches Wissen gewinnen konnten. Auch die Erkenntnis, dass eine Entscheidungsfindung in der Realität nicht immer einfach ist, wurde geäußert.