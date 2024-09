Politikkrise in Paris: Frankreich erwartet neue Regierung

Politikkrise in Paris

Nach einer schwierigen Sondierung steht die neue Regierung in Frankreich. Heute wird mit der Vorstellung gerechnet. Aber ist damit die monatelange Pariser Politikkrise zu Ende?









Paris - In Frankreich wird heute mit der Vorstellung der Regierung des neuen Premierministers Michel Barnier gerechnet. Zwei Wochen nach seiner Ernennung hatte der konservative ehemalige EU-Kommissar am Donnerstagabend nach schwierigen Beratungen die Zusammensetzung seines künftigen Kabinetts Präsident Emmanuel Macron vorgelegt, wie die Regierung mitteilte. Ob damit die politische Krise, die Frankreich seit dem Frühsommer in Atem hält, beendet ist, und wie lange die neue Regierung hält, ist aber unsicher.