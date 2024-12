Politikerin mit syrischen Wurzeln: „Die Freude ist riesig. Da ist auch etwas Angst“

1 Aya Krkoutli war 2021 bis 2023 Landessprecherin der Grünen Jugend. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Aya Krkoutli floh vor elf Jahren mit ihrer Familie aus Syrien. Ihr macht die Stimmung in Deutschland Sorge – und die Forderung, dass syrische Flüchtlinge zurückkehren sollen.









Link kopiert



Am Samstag kann Aya Krkoutli sich kaum vom Handy lösen. Beim Grünenparteitag in Reutlingen ist sie mit dem Kopf in ihrer Heimat Syrien. Sie verfolgt arabische Nachrichtenseiten – gegen Nachmittag teilt sie einen Flighttracker. Es verbreiten sich erste Gerüchte, dass Assad Syrien verlassen haben könnte. Das Unglaubliche deutet sich an: Der Diktator Assad ist gestürzt.