Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hat spannende Zeiten hinter sich. Als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion war sie so nah dran am politischen Geschehen in Berlin wie noch nie. Daheim in ihrem Wahlkreis bleibt nun Zeit für einen Blick zurück – und auf das, was wichtig ist und wird.

Frau Türk-Nachbaur, im politischen Berlin ist parlamentarische Sommerpause. Sie sind zurzeit also viel im eigenen Wahlkreis unterwegs. Sie selbst sagen: „Gespräche, Begegnungen und Kraft tanken in der Heimat“ stünden auf der Agenda. Aber mal ehrlich: Das brauchen Sie jetzt auch, nach den letzten Tagen der Aufregung in der Berliner Koalition, oder?

Ja, ich tanke hier sehr gerne Kraft. Das waren sehr herausfordernde Wochen und Monate. Wenn man bedenkt, dass wir erst seit Mai so wirklich als Regierung agieren, waren das schon ganz viele Maßnahmen, die wir auf die Schiene gesetzt haben – viele Abstimmungen, viele Gespräche, viele Sitzungen. Und wenn man von morgens bis abends in dieser Bundestags-Bubble ist, freut man sich auf Begegnungen daheim, und es ist wirklich ein sehr schöner Kraftort für mich. Das genieße ich auch.

Mit „Aufregung“ war allerdings auch die gescheiterte Richterwahl gemeint. Sie haben sich – wie Ihre Fraktion – hinter die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Amt der Verfassungsrichterin gestellt. Warum?

Weil sie eine exzellente Juristin ist, und das sage ich nicht als Teil einer Fraktion, die sie vorgeschlagen hat, sondern das ist durchgängig die Meinung vieler Juristinnen und Juristen, übrigens auch aus der Union. Wir können nicht zulassen, dass wirklich großartige Fachfrauen so diskreditiert werden, und daher stehe ich nach wie vor hinter ihr.

Wird man denn in der Sache eine Lösung finden?

Das Spannende ist: Es war ja schon eine Lösung da. Diese Frau wurde auch mit den Stimmen der Unionskollegen im Richterwahlausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit bestätigt. Das kriegt man, denke ich, vom Eis, wenn Herr Spahn seine Fraktion kommunikativ mitnimmt und vor allem all die komischen Argumente gegen diese Frau entkräftet. Es gibt keine Plagiate, sie hat nie und nimmer behauptet, dass man bis zum Tag der Geburt abtreiben kann, das ist ja an den Haaren herbeigezogen, und das wissen die Unionskollegen inzwischen auch.

Auch wenn Pause ist: Die Koalition stand durch diese Debatte zuletzt stark unter Druck. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit in Berlin?

Ich finde es sehr schade, dass diese letzte Sitzung vor der Sommerpause so geendet ist, denn das stellt all das in den Schatten, was vorher gut erarbeitet worden ist. In den ersten Wochen haben wir über 60 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Natürlich sind wir unterschiedliche Parteien, aber dennoch ist es uns gelungen, gut und konstruktiv zusammenzuarbeiten und trotzdem Unterschiede herauszustellen. Es ist sehr bedauerlich, dass die gescheiterte Richterinnenwahl den Eindruck erweckt: Die kloppen sich nur. Das stimmt nämlich überhaupt nicht.

Wie läuft Ihr ganz persönlicher Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Union?

Meine Zusammenarbeit mit meinen Pendants, den PGFs, wie wir sagen, ist sehr gut. Wir haben unsere Handynummern und den kürzesten Weg, uns auszutauschen. Ich würde mir wünschen – und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen -, dass man die konstruktive Zusammenarbeit mehr in den Vordergrund stellt.

Welche Rolle spielt die SPD derzeit in der Bundesregierung?

Auch schon in der letzten Regierung hat man uns bescheinigt, dass wir die waren, die „Zeug weggeschafft“ haben, wir waren die Arbeitstiere – aber die Totalausfälle in Sachen Kommunikation und Sprechen über eigene Erfolge, sodass das nicht bei den Menschen ankam, da alles andere dominierte. Auch jetzt haben wir sehr wichtige Leitplanken gesetzt: mit der Mietpreisbremse, mit dem Wohnbaubooster, mit dem Sondervermögen, das es nur gibt, weil wir darauf bestanden haben. Die SPD schafft es – trotz des schlechtesten Ergebnisses in ihrer Geschichte – sozialdemokratische Inhalte zu platzieren.

Und wie bewerten Sie die Richtung Ihrer Partei?

Es ist gut, dass wir jetzt das Thema des Grundsatzprogramms neu auflegen. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass es eine starke SPD braucht.

In welchen Bereichen konnten Sie persönlich als Abgeordnete Impulse setzen?

In dieser Legislatur bin ich stellvertretende außenpolitische Sprecherin. Und leider mangelt es aktuell nicht an außenpolitischen Herausforderungen. Momentan treibt mich das Thema Israel und Gaza sehr um, da bin ich auch sehr aktiv. Bei unserem Parteitag wurde ein Antrag verabschiedet, bei dem ich federführend die Autorinnenschaft mit übernommen habe. Da geht es darum, dass wir uns als SPD klarer gegenüber der israelischen Regierung positionieren. Wir dürfen niemals Zweifel an unserer Solidarität mit dem Staat Israel aufkommen lassen, und selbstverständlich werden wir alles dafür tun, dass die Geiseln umgehend und bedingungslos freikommen. Dennoch müssen wir gerade gegenüber Freunden ehrlich sein. Wenn die israelische Regierung nicht versteht, dass man völkerrechtskonform agieren muss, dann erwarte ich von der deutschen Bundesregierung, dass sie ihre Stimme erhebt, und das passiert ja jetzt gerade – auch weil es den Druck aus der SPD gibt.

Im Wahlkreis waren Sie beim Tag der offenen Tür und beim Gelöbnis des Jägerbataillons 292 in Donaueschingen dabei und bezeugten Ihren Respekt. Warum war Ihnen das wichtig?

Ich war in der letzten Legislatur die Sprecherin der Enquetekommission Afghanistan. Dadurch hatte ich ganz viel mit Soldatinnen und Soldaten zu tun, und es gab die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Menschen, die dort ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert haben. Es ist das Mindeste, ihnen Respekt zu zollen. Jedes Mal, wenn ich im Ausland war und wusste, dass es dort deutsche Soldaten gibt, habe ich diese besucht. Ich bin dankbar für Menschen, die sich in den Dienst des Landes stellen.

Foto: Thomas Wuttke

Hat sich Ihre persönliche Einstellung zum Militär im Lauf der letzten Jahre geändert?

Ja. Man hat sich immer in Sicherheit gewiegt. Es war selbstverständlich: Man braucht die Bundeswehr ja Gott sei Dank nicht. Man hat sie zur Kenntnis genommen. Das hat sich total geändert. Es gilt, sich vor Augen zu führen, dass ich mit meinem Handheben – es ist ja eine Parlamentsarmee – das Leben von Menschen beeinflusse. Mit meiner Zustimmung sind sie beim UNIFIL-Einsatz, sind sie im Kosovo oder sonst wo.

Sie besuchen auch Unternehmen in Ihrem Wahlkreis, zuletzt zum Beispiel Continental. Was haben Sie dort gelernt? Wo drückt der Schuh?

Erst einmal finde ich es großartig, dass wir solche Global Player hier haben. Mich hat sehr beeindruckt, mit was für einer Hingabe dort junge Menschen ausgebildet werden. Das nehme ich auch mit nach Berlin; ich finde, dass wir das möglich machen müssen. Die Herausforderungen für Conti sind die Weltlage, wie sie eben ist, Zölle, Handel mit China, aber auch das Fachkräftethema spielt nach wie vor eine Rolle. Schnellere Anerkennung von ausländischen Zeugnissen haben wir schon angestoßen – aber da muss noch ein bisschen was gehen.

Entbürokratisierung wurde sicher auch angesprochen...

Natürlich. Aber das sagt mir jedes Unternehmen. Sie wollen vereinfachte Verfahren, was ich verstehe und auch gerne hätte. Das haben wir uns auch zum Ziel gesetzt. Es gibt jetzt ein Ministerium für Staatsmodernisierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die ersten Schritte gemacht werden und dass das hoffentlich auch greift, sodass es die Menschen hier vor Ort spüren. Ich frag’ mich aber auch: Müssen wir nicht auch unser Mindset in Deutschland überdenken? Wir lieben es ja, uns gegenüber allem und jedem abzusichern. So schaffen wir uns selbst immer mehr Bürokratie.

Sie besprachen das Thema Wohnraum mit Bürgermeister Torben Dorn in Dauchingen – in diesem Feld blieb die letzte Regierung, deren Teil Ihre Partei ja auch war, ihren Versprechungen schuldig. Es wurde weit weniger gebaut, als angekündigt war. Woran lag’s?

400 000 Wohnungen wären realistisch umzusetzen gewesen, wenn die Ukraine nicht den Angriffskrieg Russlands erlebt hätte, wenn die Lieferketten funktioniert hätten, wenn wir die Energiekrise nicht gehabt hätten – hätte, hätte Fahrradkette. Aber das Thema Wohnen ist die soziale Frage von heute. Wir müssen wirklich zusehen, dass es erschwinglichen Wohnraum gibt. Wir haben einen Wohnbaubooster beschlossen, wir wollen Planungsverfahren schneller machen, schneller genehmigen, wenn wir seriell bauen können, wenn wir die Standards, die wir uns selbst gesetzt haben, ein bisschen herunterschrauben. Wenn wir die Alltagsprobleme der Menschen bewältigen, was uns gelingen wird, dann entziehen wir übrigens auch Extremisten den Boden, die behaupten, dass zum Beispiel an der Wohnungsnot „der Ausländer schuld ist“.

Auch auf einer Demo für die zweite Gauchachtalbrücke waren Sie in Döggingen mit dabei. Wie stehen Sie denn dazu?

Diese Brücke muss her und das schon seit Ewigkeiten. Es ist wirklich schwer vermittelbar, dass alle diese Verkehrsbelastung sehen, aber dann wird es durch eine Klage verhindert.

Sie setzen sich dafür ein, dass der Gaza-Krieg endet und fielen kürzlich im Bundestag auf, weil Sie sich bei einer abwertenden AfD-Rede zu Srebrenica demonstrativ abwendeten. Sind die Probleme in unserer Region dagegen Kinkerlitzchen? Oder wie ist das alles in der Gesamtschau zu bewerten?

Ich gehe jetzt ganz anders mit dem Thema Demut um. Seitdem ich so viel mit Krisen, Kriegen und Gewalt zu tun habe, lerne ich das, was wir hier haben, ganz anders zu schätzen. Natürlich haben unsere Bürgerinnen und Bürger hier auch Probleme, natürlich läuft hier einiges nicht. Aber wir leben in einer Demokratie, wir haben alle Möglichkeiten, unsere Menschen zu schützen, ihnen Zugang zu Medizin, zu Essen, zu Schulen zu gewährleisten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das Leben in Sicherheit besteht. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und hier leben darf, in diesem wunderschönen Land, in diesem wunderschönen Wahlkreis mit so tollen Menschen.

Zur Person

Abgeordnete seit 2021

Derya Türk-Nachbaur ist seit 2021 Abgeordnete im Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal.

Neue Funktion

In ihrer neuen Funktion als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion koordiniert sie, wie sie es selbst umschreibt, die Arbeitsabläufe. Sie stelle sicher, dass die Abgeordneten „als starke, vereinte Fraktion auftreten.“ Hand in Hand mit dem Vorstand arbeite sie „täglich daran, die Zusammenarbeit unter den 120 SPD-Abgeordneten zu fördern und dafür zu sorgen, dass unsere politischen Ziele klar und effektiv nach außen kommuniziert werden - von den 299 Wahlkreisen in Deutschland bis in die ganze Welt.“

Die Außenpolitikerin

Zudem bezeichnet sie sich selbst als „leidenschaftliche Außenpolitikerin“. Als solche sei es ihr Anspruch, „genau hinzusehen – dorthin, wo Krisen eskalieren, wo Menschen unter Gewalt, Hunger oder Vertreibung leiden und wo unsere Werte und Interessen verteidigt werden müssen.“