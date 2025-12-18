Politikerbesuch in Kandern: Das Thema S-Bahn nimmt viel Raum ein

Ulrike Lerner als Gemeinderätin und stellvertretende Fraktionssprecherin hatte den CDU-Landtagskandidaten und Staatssekretär, Patrick Rapp, nach Kandern eingeladen
Der in Oberried wohnende politische Staatssekretär Patrick Rapp ist bei der Landesregierung für die Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zuständig. Er hatte mit seinem Mitarbeiter Wolfgang Mieske die Anregung gerne wahrgenommen, um sich ein aktuelles Bild über die Bedürfnisse und Besorgnisse in Kandern zu verschaffen. Diese wolle er gerne „in seinem Rucksack“ mit nach Stuttgart nehmen, sagte er.