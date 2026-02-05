Politiker wettert gegen Verein: Wieder Veranstaltung wegen Calwer AfD-Mann Miguel Klauß abgesagt

Zum dritten Mal findet eine Veranstaltung wegen des AfD-Abgeordneten Miguel Klauß nicht wie geplant statt. Der AfD-Mann wittert ein „Demokratiedefizit“ – der Veranstalter verneint.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Miguel Klauß sieht ein „Demokratiedefizit“ in seinem Wahlkreis. Der 39-Jährige aus Calw verbreitet in einer Pressemitteilung die Nachricht, dass er zum dritten Mal zu einer Podiumsdiskussion nicht eingeladen worden sei. Es geht um eine Veranstaltung des Internationalen Forums Burg Liebenzell, die inzwischen abgesagt wurde.