„Respekt! Müllwerker machen einen Knochenjob“, sagte SPD-Bundstagsabgeordneter Johannes Fechner während er selbst hinten auf dem Trittbrett stand. Mit neon-oranger Regenkleidung und Kappenschuhen ausstaffiert, eilte er von Mülltonne zu Mülltonne. Um 8.30 Uhr morgens war Treffpunkt auf dem Parkplatz der Sternenberghalle. Die beiden Kollegen Edo Barucic und Jens Leuthner waren kurz vorher vorgefahren. Seit 5.50 Uhr waren sie am Mittwoch in Oberweier im Einsatz. Die grüne Tonne war an dem Tag dran. Lange mussten sie nicht auf Fechner warten. Dieser kam in obligatorisch weißem Hemd, Jeans und schlanker roter Krawatte und begrüßte seine Kollegen für die kommende Stunde mit einem herzlichen Handschlag.

Anwohner traut seinen Augen kaum, als er die Müllabfuhr sah

In weißem Hemd und Krawatte ging es natürlich nicht auf den Mülllaster. Mark Schaufler, Geschäftsführer der MERB, brachte nicht nur die Arbeitskleidung mit, er führte den Politiker auch in die Arbeit ein. Sicherheit ist bei den Müllwerkern oberstes Gebot. Immer einen Schritt zurück, wenn sich die Mülltonne leert und vor allem immer schön im Sichtfeld des Lkw-Fahrers bleiben. Fechner verstand schnell und merkte an: „Es gilt vor allem in Bezug auf Sicherheit auf sehr viel zu achten.“

Im Schulgarten schaute Anwohner Dietmar Hoch zum Fenster heraus und eilte zur Tür. Kaum traute der Oberweierer seinen Augen und zückte sein Handy. Schnell wurde ein Foto gemacht, aber Fechner hatte keine Zeit für eine Pose. Fahrer Barucic fuhr weiter und Fechner eilte hinter dem Wagen her. Ein Fahren auf dem Trittbrett lohnte sich nicht.

Eifrig schaute der Politiker in jede Tonne bevor er sich an die Hebevorrichtung für die Ausschüttung brachte. „Sie müssen nicht in jede Tonne schauen“, erklärte sein Kollege Leuthner. Im Schulgarten wüssten die Menschen wie korrekte Mülltrennung funktioniere. „Wir kennen unsere Pappenheimer“, so Leuthner, der seinen Beruf liebe. Von den Anwohnern erfahre er viel Wertschätzung. Im Sommer gebe es hin und wieder ein Eis oder ein kühles Getränk.

War es die vergangenen Wochen trocken und warm, regnete es am Dienstagmorgen. Leuther fragte sich zunächst, ob Fechner deshalb den Termin nicht lieber verschieben wollen würde. „Auf gar keinen Fall“, betonte der Bundespolitiker. Die Müllwerker seien schließlich ebenfalls bei Wind und Wetter unterwegs.

Nach gut zwei Stunden Mithilfe ist Fechner um „große Erfahrung reicher“

Zwei Ortschaften wurden am Mittwoch in der Zeit von 5.50 bis 13 Uhr gefahren: Oberweier und Langenwinkel. Aber zwischendrin ist Abgeordneter Fechner wieder abgesprungen. Nach gut zwei Stunden sei er um eine große Erfahrung reicher. Dass die Arbeit bei der Müllabfuhr ein Knochenjob ist, für den es viele Mitarbeiter braucht, war ihm schon vorher klar, sagte er. Aber jetzt habe er diese Erkenntnis auf seiner Sommertour am eigenen Leib erfahren.

Geschäftsführer Mark Schaufler würde Fechner sofort einstellen, sagte er zum Ende des kleinen Praktikums. Über einen Lkw-Führerschein, der benötigt würde, verfügt Fechner zwar nicht, aber über „zwei kräftige Hände und Arbeitsfleiß“, so Schaufler. Müllwerker würden dringend gebraucht – „gern auch Frauen“, betonte der Chef abschließend.