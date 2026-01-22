Politiker in Zimmern: Amthor bei McDonald’s – Polizei, Security und eine „dunkle Wolke“

Belegte Parkplätze, Polizei und ein Appell des McDonald’s-Betreibers: Wir haben uns das Drumherum beim Besuch von Philipp Amthor angesehen.
So sollte die Bude immer gefüllt sein, wird sich Marc Karrer, der Betreiber in Zimmern, gedacht haben. Beim Talk-Termin mit dem CDU-Staatssekretär Philipp Amthor aus dem Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, der auf Einladung von CDU-Landtagskandidat Stefan Teufel am Montag nach Zimmern kam, gab es in den Räumlichkeiten kaum mehr ein Durchkommen. Die Sitzplätze waren schon eine halbe Stunde vor Beginn belegt. Viele Mitglieder der Jungen Union in türkisfarbigen Shirts saßen da. Doch auch „gestandene Parteimitglieder“ und Interessenten wollten den jungen CDU-Politiker sehen und hören.