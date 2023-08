Abgeordnetenwatch vergibt Zeugnisse an Politiker – und der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Thorsten Frei, landete dabei auf Platz 1 im Land sowie bundesweit an siebter Stelle.

Sommerferienzeit bedeutet nicht nur für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland, dass sie ein Zeugnis erhalten. Das gilt in unterschiedlicher Form auch für die Politik.

Das unabhängige Portal abgeordnetenwatch.de, das Bürgern einen direkten Draht zu den Abgeordneten im Deutschen Bundestag bietet, zieht auch dieses Jahr wieder einmal Bilanz in Bezug auf die Antwortmoral der Bundestagsabgeordneten.

CDU-Mann sieht darin ein Indiz

Thorsten Frei hat bei 221 berücksichtigten Fragen und einer hundertprozentigen Antwortquote den siebten Platz im Vergleich aller 736 Kollegen erreicht.

„Die große Anzahl der Fragen an mich ist ganz sicher auch meiner Aufgabe als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion geschuldet. Mir ist es wichtig, dass alle Bürger eine Antwort erhalten und sehen, wofür ich politisch stehe. Egal, ob sie aus dem Wahlkreis kommen oder nicht. Das ist entscheidend, um Politik erlebbar zu machen und Politikverdrossenheit zu bekämpfen.

Dass nicht jeder dies so sieht und hält, sieht man am Ende der Liste, wo einige der bekanntesten Regierungsvertreter keine einzige Antwort abgegeben haben. Auch dieser Umstand ist ganz sicher ein Indiz dafür, warum die Ampel sämtliche Vorschusslorbeeren verspielt und massiv an Vertrauen verloren hat“, so Frei.