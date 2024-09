Politiker des Jahres aus Ostelsheim: Ein Vorbild für junge Menschen aus aller Welt

1 Bürgermeister Ryyan Alshebl wurde als Politiker des Jahres ausgewählt. Foto: Thomas Fritsch

Warum die Jury sich für ihn entschieden hat, konnte der Ostelsheimer Bürgermeister noch nicht herausfinden. Jedenfalls gilt dem 30-Jährigen eine weitere renommierte Auszeichnung: Der „One Young World Politician of the Year Award“. Wir erklären, was es damit auf sich hat.









Link kopiert



Der „One Young World Politician of the Year Award“ würdigt die herausragendsten Politiker der Welt im Alter von 18 bis 35 Jahren, die ihre Positionen nutzen, um einen positiven Einfluss auf junge Menschen in ihren Gemeinschaften und Ländern auszuüben, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Durch ihre bedeutende Karriere und Arbeit würden diese Kandidaten zeigen, wie wichtig es sei, junge Menschen in die Politik einzubeziehen.