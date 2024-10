Hechinger Wirtschaft: Diese Produkte gehen direkt ins Herz

1 Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann (links) und seine EU-Parlamentskollegin Vivian Costanzo haben sich von Bentley-Direktor Christian Bader den Medizintechnik-Betrieb zeigenlassen. Er zeigte ihnen unter anderem, wie filigran die Stents der Firma sind. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Sie rettet Leben, ist eine der größten Hoffnungen für Hechingens wirtschaftliche Zukunft. Aber was macht , die Medizintechnikfirma Bentley InnoMed im Lotzenäcker eigentlich? Zwei SPD-Politiker haben sich das vor Ort angeschaut.









Vivien Costanzo ist erst seit Juni SPD-Europaabgeordnete, zuständig für den Süden des Landes. Und was hat sie sich als erstes in der Region um den Zoller angeschaut? Ein Hechinger Medizintechnikunternehmen. Diesen Kontakt hatte Martin Rosemann, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hechingen-Tübingen, für sie mit Bedacht ausgewählt. Auf kaum einer Branche ruhen hier derzeit wohl größere Hoffnungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft. Und Bentley darf hier als herausragende Vertreterin gelten. Ihre Stents und Katheter gehen teilweise direkt ins Herz bei Verschlusskrankheiten. Und sie sind so innovativ, dass die Wachstumsraten atemberaubend sind.