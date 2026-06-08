Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering ist als begnadeter Rhetoriker in Erinnerung geblieben. Einen Ratschlag für den Kanzler hat er nicht.
Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Ratschläge unter Sauerländern für seine Kommunikationsstrategie machen. „Soviel Hinterhältigkeit ist doch da. Ich denke mir: Lassen wir ihn doch mal“, sagte er am Abend bei der Verleihung des Politikawards für sein Lebenswerk des Magazins „Politik & Kommunikation“ und der Quadriga Hochschule in Berlin.