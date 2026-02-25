Politik und Pizza in Schopfheim: „Soziale Gerechtigkeit“ ist Jugendlichen wichtig

Bei „Politik und Pizza“ lernen junge Männer und Frauen die Positionen der Direktkandidaten für die Landtagswahl kennen.
Zahlreiche Jugendliche haben am Dienstag die Chance genutzt, um im Jugendzentrum (Juz) mit den Direktkandidaten für die Landtagswahl ins Gespräch zu kommen. Es war eine von zwei „Politik und Pizza“-Veranstaltungen im Wahlkreis Lörrach. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Dirk Harscher stellten sich Peter Schelshorn (CDU), Sarah Hagmann (Grüne), Felix Düster (FDP), Lars Biesenthal (Linke), Wolfgang Koch (AfD), Thomas Brenneisen (Volt), Ulrich Kissel (Freie Wähler), Mark Henrich (Partei der Humanisten) innerhalb von einer Minute vor. Die SPD vertrat Jonathan Flohr, Mitglied des SPD-Kreisvorstands. Anschließend beantworteten die Männer und die Frau in vier Runden à 30 Minuten Antworten der Jugendlichen.