Reaktionen auf Merkel-Verzicht Tenor an CDU-Basis: "Kein Weiter so"

An der Basis der Südwest-CDU sind die Reaktionen nach der Hessen-Wahl ähnlich. "Ein ›Weiter so‹ kann es nicht geben. Anhand von diesem Ergebnis muss sich was ändern", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach aus Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis). Volker Bouffier habe in Hessen gute Arbeit geleistet, trotzdem habe der Koalitionspartner zugelegt und nicht die CDU.

Ehrliche Analyse gefordert

Der EVP-Europa-Abgeordnete und CDU-Bezirksvorsitzende Andreas Schwab (Rottweil) fordert eine bessere Arbeit in der Regierung und innerhalb der CDU. "Ein Weiter so kann es nicht geben", meint auch Schwab. Zum Verzicht der Bundeskanzlerin auf eine erneute Kandidatur als CDU-Bundesvorsitzende erklärt er: "Mit großem Dank und viel Respekt nehme ich die Entscheidung von Angela Merkel zur Kenntnis. Sie hat in den vergangenen Jahr viel für unser Land erreicht. Jetzt geht es darum, die CDU neu aufzustellen und um jede verlorene Stimme zu kämpfen."