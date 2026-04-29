Politik in Schiltach: Zwischen Engagement und Rückschlägen stellt die SPD die Weichen neu

Der SPD Ortsverein Schiltach/Schenkenzell hat bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt.

Der SPD Ortsverein Schiltach / Schenkenzell zur traf sich zur Jahreshauptversammlung im „Treffpunkt“.

Die Vorsitzende Inge Wolber-Berthold eröffnete das Treffen und begrüßte die Mitglieder. Ein besondere Gruß galt den anwesenden Vertretern des Kreisverbandes Rottweil, Mirko Witkowski (Kreisvorsitzender) und Ali Zarabi (Ortsvereinsbeauftragter).

Inge Wolber-Berthold berichtete im Rückblick über die wichtigsten Geschehnisse seit der letzten Hauptversammlung Ende April 2025. Bei dieser wurde der Vorstand neu gewählt. Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Schiltach wurde am 13. September 2025 der traditionelle Kinder- und Jugendflohmarkt veranstaltet. Leider war die Teilnahme schwächer als in den Vorjahren. Eine geplante Wanderung im Rahmen des Ferienprogramms fiel leider aus.

Weihnachtsmarkt und Neujahrsessen

Am 22. November fand vor dem Supermarkt der Familie Armbruster eine Tafelaktion zu Gunsten der Schramberger Tafel statt. Diese wurde zusammen mit den Jusos des Kreisverbandes durchgeführt. Innerhalb von vier Stunden füllten sich zwei randvolle Einkaufswagen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs.

Am 15. Dezember 2025 nahmen einige Mitglieder an der Fahrt des Kreisverbandes ins Europarlament nach Straßburg teil. Es wurde die Abgeordnete Vivian Costanzo besucht. Später ging es noch auf den Weihnachtsmarkt.

Im Januar fand das traditionelle Neujahrsessen im Waldblick in Schenkenzell statt. Mitte Januar wurden die Wahlplakate zur Landtagswahl in Schiltach und später auch in Schenkenzell angebracht. Wolber-Berthold dankte Nico Wöhrle und Uli Kohler. Im Februar fand in der 30. Hallenflohmarkt in der Friedrich-Grohe-Halle statt. Dieser war gut besucht. Bei der Veranstaltung trat eine Besucherin spontan in die SPD ein.

Positive Kassenentwicklung

Anfang März war Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das Ergebnis war enttäuschend. In Schiltach wurde noch das beste prozentuale SPD Ergebnis aller Gemeinden im Landkreis Rottweil erzielt.

Unsere Empfehlung für Sie SPD-Ortsverein in Schiltach Darum durfte Agathe Kohler als erste Frau einst ihr Mandat nicht antreten Die Mitglieder der Schiltacher SPD hatten Hauptversammlung im Treffpunkt. Schwerpunkt war die Neuwahl des Vorstandes.

Der von der SPD betreute Bücherschrank in der Schiltacher Innenstadt läuft gut, jedoch muss Ingrid Onuszko immer wieder zweifelhafte Literatur entsorgen. Kassierer Ulrich Kohler berichtete über eine positive Kassenentwicklung. Es wurde ein Überschuss erzielt. Die Kassenprüfer stellten keine Unstimmigkeit fest und die Entlastung erfolgte einstimmig.

Entlastung einstimmig

Auch die Entlastung des gesamten Vorstandes durch Mirko Witkowski erfolgte einstimmig. Der SPD Ortsverein bietet zwei Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienprogramms 2026 an. Im August will man mit dem Zug nach Unterharmersbach fahren und den Adventure

Minigolfplatz besuchen. Für den 12.September ist der Kinder-und Jugendflohmarkt in Planung. Zum Schluß berichtete der Kreisvorsitzende Mirko Witkowski aktuelles aus dem Landesverband und beantworte hierzu zahlreiche Fragen der Mitglieder.