Politik für die Wirtschaft: Schramberger Unternehmen fordern klare Rahmenbedingungen und Reformen

Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg melden sich Unternehmer aus Schramberg zu Wort: Bildung, Infrastruktur und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind zentrale Themen.
In Berlin ringt die Regierungskoalition um den richtigen Kurs, am Sonntag, 8. März, steht in Baden-Württemberg die erste von fünf Landtagswahlen in diesem Jahr an. Wahlprogramme, Versprechen und Debatten prägen derzeit die politische Bühne. Doch was erwarten die Menschen vor Ort konkret von der Politik? Welche Themen bewegen sie im Alltag, wo sehen sie Handlungsbedarf – und was sollte sich nach der Wahl ändern? Wir haben bei Unternehmern und Entscheidungsträgern nachgefragt: Was wünschen sie sich von der Politik?