Politik: Bericht: Alaska-Gipfel-Unterlagen in Hotel-Drucker gefunden

Hotelgäste stoßen in einem Drucker auf Unterlagen. Vermutlich hat sie jemand liegen gelassen, der am Gipfel der Präsidenten Trump und Putin teilgenommen hat.
– In einem Hotel-Drucker in Anchorage sind laut einem US-Medienbericht vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden. Das Radio-Netzwerk NPR meldete, dass die acht Seiten am Freitagmorgen im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt worden seien. Es liegt rund 20 Fahrminuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.