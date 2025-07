Politik beim Festakt: Mahnung bei Festakt in Salzburg: Freiheit in Gefahr

Mahnung bei Festakt in Salzburg: Freiheit in Gefahr

Salzburg - Die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum hat bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele vor weltweiten antidemokratischen Tendenzen gewarnt. Die Zivilgesellschaft mit ihren für selbstverständlich gehaltenen Freiheiten sei so stark in Gefahr wie seit Generationen nicht mehr, sagte die 61-jährige Intellektuelle. Auch in Europa seien Politiker an der Macht, die zivilgesellschaftliche Organisationen als Bedrohung wahrnähmen.