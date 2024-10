1 590.000 Kinder unter zehn Jahren sollen die zweite Polio-Impfdosis erhalten. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Israel hat sich zu zeitlich begrenzten Feuerpausen bereiterklärt, damit Kinder im Gazastreifen gegen Polio geimpft werden können. Die zweite Impfrunde ist erfolgreich angelaufen.









Gaza - Mehr als 92 000 Kinder haben im Gazastreifen die zweite Dosis ihrer Polio-Impfung erhalten. Die zweite Runde der Impfkampagne sei am Montag ohne Zwischenfälle gestartet, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.