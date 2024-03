Auto fährt in Stettin in Menschenmenge - 17 Verletzte

In Stettin in Polen fährt am Freitagnachmittag ein Auto in eine Menschenmenge. 17 Menschen werden verletzt.









Ein Autofahrer ist im polnischen Stettin in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens 17 Menschen verletzt. Laut Provinzgouverneur Adam Rudawski fuhr der Fahrer am Freitag im Zentrum der Stadt in eine Gruppe von Passanten, die an einer Kreuzung eine Straße überquerten. Zwei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr.