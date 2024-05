1 Der Zustand der 13-Jährigen ist stabil, das Neugeborene musste ins Universitätskrankenhaus nach Krakau verlegt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Auf einer Klassenfahrt in der Nähe von Krakau hat eine 13-Jährige ein Kind zur Welt gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Person unter 15 Jahren.









In Polen hat eine 13-jährige Schülerin bei einer Klassenfahrt ein Kind zur Welt gebracht. Die junge Mutter und das Neugeborene seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Oswiecim am Freitag der Nachrichtenagentur PAP.