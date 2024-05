2 Atemberaubend schön: Polarlichter über dem Himmel in der Ortenau. Verantwortlich dafür sind Sonnenstürme. Foto: Kauz

An diesem Wochenende lassen Polarlichter den Himmel über Baden-Württemberg in spektakulären Farben erstrahlen. Auch in der Ortenau gibt es am heutigen Samstagabend noch einmal die Möglichkeit, das Naturphänomen zu erleben.









Astronomen sagten für Freitag und Samstag, 10. und 11. Mai, Polarlichter über Deutschland voraus. Schon am ersten Abend enttäuschten sie die Erwartungen nicht. Auch überall in der Region nutzten viele Menschen die Gelegenheit, das Schauspiel am Himmel zu beobachten.