Polarlichter-Entstehung: Woher kommen Rot und Grün?

Ein Sonnensturm sorgt für Polarlichter über Deutschland. Er ist so stark, dass das Lichtspektakel vom Norden bis zu den Alpen zu sehen ist. Doch wie kommt es eigentlich zu den verschiedenen Farbtönen bei Nordlichtern?
Über vielen Teilen Deutschlands haben Polarlichter den Himmel erleuchtet. Verantwortlich dafür sei ein geomagnetischer Sonnensturm, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitgeteilt. Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen.