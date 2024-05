1 Der deutsche Dartprofi Gabriel Clemens sitzt am Sonntag im Europa Park mit am Pokertisch. Foto: /Goodwin

Im Europa Park startet am kommenden Sonntag das „Darts-meets-Poker-Event“. Das Startgeld von 200 Euro pro Person an den Tischen kommt sozialen Initiativen zu. Zudem gibt es für die Teilnehmer im Spiel gegen die Stars die Chance auf zahlreiche Preise.









Im Europa Park wird am kommenden Sonntag, 5. Mai, das Talent am Pokertisch wie an der Dartscheibe geprüft. Beim „Darts-meets-Poker-Event“ sind jede Menge Promis aus der Darts-, Sport- und Entertainment-Welt am Start.