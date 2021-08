2 Die Sportfreunde Salzstetten (links) siegen im Endspiel mit 6:3 n.E. gegen den SV Gündringen (rechts). Die beiden Bezirksligisten sorgen für einen spannungsgeladenen Abschluss des Steinach-Fußball-Pokalturniers.Fotos: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Fußball: Geburtstagsgeschenk zum 100-jährigen Vereinsbestehen / SV Gündringen im Elfmeterschießen unterlegen

Packende Lokalkämpfe und viele Tore erlebten Hunderte von Zuschauern beim Steinach-Fußball-Pokalturnier. Die Sportfreunde Salzstetten gingen in ihrem 100. Jubiläumsjahr als Turniersieger hervor. Für den SF-Vorsitzenden war dieser Erfolg zur rechten Zeit das Tüpfelchen auf dem "i".

Obwohl Schlüsselspieler fehlten, fuhr der Bezirksligist und Vizemeister der vergangenen Spielrunde den Turniersieg ein. Dabei sah es im Endspiel am Sonntag nach der Führung durch zwei Tore für den SV Gündringen durch Lukas Carl erst nicht nach einem Erfolg des Gastgebers aus. Pascal Potschien verkürzte für Salzstetten auf 2:1 und in der letzten Spielminute schloss Pascal Ade einen sehenswerten Angriff gekonnt zum 2:2 Ausgleich ab. In der Verlängerung gelang kein weiterer Treffer.

Zweimal sah der Salzstetter Torhüter Joshua Blöchle im Finale beim Herauslaufen unglücklich aus und kassierte zwei Treffer. Dafür parierte der 27-Jährige im entscheidenden Elfmeterschießen zweimal glänzend und avancierte zum gefeierten Pokalhelden. Die Sportfreunde Salzstetten gewannen das Elfmeterschießen souverän mit 4:1 zum 6:3 n.E. Endstand und jubelten lautstark mit ihren Fans, als sie den Wanderpokal in den Händen hielten. Überglücklich fielen sich die Spieler in die Arme. Holger Kreidler, Vorsitzender des Jubiläumsvereins, überreichte die Trophäe. Er hob hervor, dass Salzstetten bis auf das Endspiel im Turnier ohne Gegentore geblieben sei. In einem spannenden Finale kamen die zahlreichen Zuschauer auf ihre Kosten. Bezirksligist Gündringen konnte das Finale zwar überlegen gestalten, aber wenige zwingende Torchancen herausspielen. Titelverteidiger und Bezirksligist TSV Haiterbach sicherte sich Platz drei durch einen 5:0 Erfolg gegen Phönix Pfalzgrafenweiler.

Weniger erfreulich für alle Beteiligten und die Zuschauer war, dass der SV Tumlingen-Hörschweiler am Samstag, dem Regentag, seine Mannschaft wegen angeblichem Spielermangel mitten im Turnier zurückgezogen hat, sodass die noch ausstehenden Partien für den Gegner gewertet wurden. Nicht zuletzt aufgrund des Turniersiegs und des großen Zuschauer-Interesses können die Sportfreunde Salzstetten das Steinach-Fußball-Pokalturnier 2021 als großen Erfolg in ihre 100-jährige Vereinsgeschichte eintragen.

n Die Spiele am Freitag:

Altheim-Grünmettstetten – Gündringen 1:2, Talheim – Salzstetten 0:3, Tumlingen-Hörschweiler – Pfalzgrafenweiler 2:3, Haiterbach – Kickers Waldachtal 3:1

n Die Spiele am Samstag:

Gündringen – Tumlingen-Hörschweiler 4:0, Salzstetten – Haiterbach 3:0, Pfalzgrafenweiler – Altheim-Grünmettstetten 1:0, Kickers Waldachtal – Talheim 1:3, Gündringen – Pfalzgrafenweiler 4:0,

Salzstetten – Kickers Waldachtal 4:0, Altheim-Grünmettstetten – Tumlingen-Hörschweiler 3:0 SE-Wertung, Talheim – Haiterbach 0:4.

n Die Spiele am Sonntag:

Halbfinalspiele: Gündringen – Haiterbach 6:5 n.E. (1:1), Salzstetten – Pfalzgrafenweiler 4:0; Spiel um Platz 7: Tumlingen-Hörschweiler – Kickers Waldachtal 0:3 SE-Wertung; Spiel um Platz 5: Altheim-Grünmettstetten – Talheim 5:0; Spiel um Platz 3: Haiterbach – Pfalzgrafenweiler 5:0; Endspiel: Salzstetten – Gündringen 6:3 n.E. (2:2).

Beste Torschützen: Pascal Ade und Jeff Rauschenberger mit je sechs Treffern (beide Sportfreunde Salzstetten)

Turnierleitung: Matthäus Stasch, WFV-Turnieraufsicht Rudolf Kittel