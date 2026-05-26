Michael Kleinschrodt wird nach dem Pokal-Coup der SG Sonnenhof Großaspach in Stuttgart überfallen und beraubt. Nun spricht er in einem Interview darüber.
Der nach dem Landespokalfinale überfallene und beraubte Fußballer Michael Kleinschrodt von der SG Sonnenhof Großaspach hat sich in einem Video zu dem Vorfall am Samstagabend geäußert. Er sei nach dem Sieg der Großaspacher bei den Stuttgarter Kickers (4:1) mit seinen Eltern über den Parkplatz am Stadion auf der Waldau gelaufen, sagte der 30-Jährige dem SWR. Etwa 100 Menschen hätten dort gestanden, er habe ein „mulmiges Gefühl“ gehabt.