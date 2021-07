1 Gegen Nehren haben die Empfinger gewonnen. Nun folgen die Kickers am Mittwoch. Foto: Eibner

Das Weiterkommen gegen den SV Nehren sorgt für noch mehr Spannung in der zweiten Runde.

SV Nehren – SG Empfingen 1:3 (1:0) Positiv überraschte die SG Empfingen im Pokal beim etwas höher eingeschätzten Ligarivalen SV Nehren. Durch den 3:1 Auswärtserfolg sicherte sich die Wolf-Truppe den Pokalschlager am kommenden Mittwoch zu Hause gegen den ambitionierten Oberligisten Stuttgarter Kickers.

Zu Beginn waren die Nehrener mit den aus unserer Region stammenden Routiniers Benjamin Schindler und Robert Keller immer einen Schritt schneller. Christian Leutbecher erzielte mit einem aus circa 18 Metern abgefälschten und daher für Keeper Matthias Müller nicht zu haltenden Schuss die frühe Führung für das Team von der Steinlach. Der weitere Verlauf war indes ausgeglichen und spielte sich ohne große Tormöglichkeiten im Mittelfeld ab.

Während die SG Empfingen die bessere Spielanlage an den Tag legte, zeigten sich die Nehrener vor allem in den Zweikämpfen abgezockter, was einige Freistöße zur Folge hatte, die aber allesamt nichts einbrachten. Nach gut einer Stunde dann der verdiente Ausgleich. Eine Balleroberung auf der halbrechten Seite brachte Dominik Bentele überlegt zur Mitte und Dennis Rebmann brachte die Kugel mittels einem langen Bein zum Ausgleich im Netz unter.

Als sich das SG Trainerteam schon mit einer möglichen Verlängerung befasste und deshalb so spät als möglich wechseln wollte, um noch frische Leute in der interhand zu haben, war es Torjäger Nikolai Scheurenbrand, der die umjubelte Führung erzielte. Doch zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war damit die Begegnung noch längst nicht entschieden. Einmal kratzte Dennis Rebmann den Ball für den schon umkurvten Müller von der Linie, danach rettete der Keeper selbst mit einer Glanztat das Weiterkommen, das dann in der Nachspielzeit Scheurenbrand mit seinem zweiten Treffer nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Sonay Erdem endgültig sicherte.

SV Nehren – SG Empfingen (1:0) 1:3. Tore: 1:0 (02.) Ch. Leutbecher), 1:1 (62.) D. Rebmann, 1:2, 1:3 (81. 90+3) N. Scheurenbrand

SV Nehren: Michael Geiger, Stefan Mader, Manuel Zug (66. Marco Binder), Benedikt Rameiser, Tim Steiger (73. Remy Behnke), Benjamin Schindler, Christian Leutbecher, Robert Keller, Raphael Nil, Moritz Zug (78. Pedro Keppler) Oliver Traub (79. Maximilian Ott)

SG Empfingen: Matthias Müller, Florian Schweizer (76. Max Blocher), Christian Gier, Dominik Bentele (81. Sonay Erdem), Timo Theurer, Nico trick, Philipp Kress, Dennis Rebmann, Nikolai Scheurenbrand (90+4 Fabian Singer) Pascal Seil, Sergen Erdem (90. Daniel Schima)

Trainerstimme: Philipp Wolf (SG Empfingen): "Wir freuen uns natürlich riesig über den Pokalerfolg, der über die ganze Spielzeit gesehen nicht unverdient war. Es ist immer eine Bestätigung der eigenen Leistung, wenn der Gegner das Ergebnis als gerecht bestätigt. Ich denke wir wollten den Sieg einfach ein bisschen mehr als die Nehrener.

Schiedsrichter: Daniel Dosch, Assistenten: Thomas Bauer, Patrick Sechi,

Zuschauer: 80