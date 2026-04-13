Pokalkracher beim SC Lahr: Spezielle Verkehrsregeln sollen ein Parkchaos verhindern

Wenn der SC Lahr am Mittwoch um den Einzug ins Pokalfinale kämpft, werden bis zu 1500 Zuschauer erwartet. Daher gelten rund um das Stadion besondere Verkehrsregeln.
Es ist mal wieder Zeit für einen Fußball-Höhepunkt in Lahr. Am Mittwochabend (17.30 Uhr) empfängt der SC Lahr den Bahlinger SC zum Pokalkracher. Der Gewinner spielt am 23. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure um den Pokalsieg, das Endspiel wird in der ARD-Konferenz übertragen. Es geht also um einiges – dementsprechend dürfte der Zuschauerandrang werden. „Wir rechnen mit 1200 bis 1500 Zuschauern“, sagt Frank Müller, Vorsitzender des SC Lahr, voller Vorfreude.