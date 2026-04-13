Pokalkracher beim SC Lahr: Spezielle Verkehrsregeln sollen ein Parkchaos verhindern

Wenn der SC Lahr am Mittwoch um den Einzug ins Pokalfinale kämpft, werden bis zu 1500 Zuschauer erwartet. Daher gelten rund um das Stadion besondere Verkehrsregeln.

Es ist mal wieder Zeit für einen Fußball-Höhepunkt in Lahr. Am Mittwochabend (17.30 Uhr) empfängt der SC Lahr den Bahlinger SC zum Pokalkracher. Der Gewinner spielt am 23. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure um den Pokalsieg, das Endspiel wird in der ARD-Konferenz übertragen. Es geht also um einiges – dementsprechend dürfte der Zuschauerandrang werden. „Wir rechnen mit 1200 bis 1500 Zuschauern“, sagt Frank Müller, Vorsitzender des SC Lahr, voller Vorfreude.

Und wie immer, wenn am Stadion an der Dammenmühle deutlich mehr Zuschauer als üblich erwartet werden, geraten auch die Themen Anfahrt und Parken ins Blickfeld. „Direkt am Stadion wird es keine Parkplätze geben“, stellt Müller klar.

Der Verein hat die Stadt um die Einrichtung einer Einbahnstraße gebeten – die Verwaltung kommt diesem Wunsch nach. „Ja, es gibt wieder eine Einbahnstraßenregelung und Parkverbote im Bereich des Stadions“, bestätigte Stadtsprecher Nicolas Scherger auf Nachfrage unserer Redaktion.

SCL-Vorsitzender rät zur Anreise zu Fuß oder mit dem Rad

Das heißt: Die Zufahrt zum Stadion auf der Straße „Unterer Dammen“ ist nur aus Richtung Sulz kommend befahrbar. Geparkt werden darf in der Straße jedoch nicht, hier gilt ein Parkverbot, wie die Stadtverwaltung gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Müller empfiehlt daher, das Auto möglichst stehen zu lassen. „Für Leute, die aus der näheren Umgebung kommen, wäre es besser, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad kommen.“

Zwei Möglichkeiten zum Parken

Und wer doch mit dem Auto anreist? Der hat zwei Möglichkeiten, sein Fahrzeug in Stadionnähe abzustellen. Option eins: Der Parkplatz vor der Sulzberghalle. Vor der Halle werden laut dem SCL-Vorsitzenden auch die zwei Fanbusse parken, mit denen der Bahlinger SC am Mittwochabend nach Lahr kommen wird. „Vor der Sulzberghalle werden die Parkplätze ausgewiesen und es gibt einen Sicherheitsdienst“, erklärt Müller weiter. Damit die Zuschauer, die dort parken, nicht den ganzen Weg hoch zum Haupteingang laufen müssen, gibt es daher einen zweiten Stadioneingang inklusive Kasse auf der Sulzer Seite.

Zudem stehen auch am Hockeyplatz Parkplätze zur Verfügung, diese sind sowohl von Sulz als auch von Lahr aus kommend erreichbar. Am Hockeyplatz sollen derzeit wohl immer wieder LKWs stehen, damit die Fahrer die gesetzlichen Ruhepausen einhalten können. „Kurzfristig wird ein mobiles Haltverbot zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs aufgestellt und somit auch vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert. Eine langfristige Lösung wird parallel ausgearbeitet“, so die Stadt dazu.

Beim Viertelfinale musste der Rettungsdienst zum Stadion ausrücken

Der KOD werde zudem auch rund um das Stadion „temporär vor Ort sein, um bei Bedarf den Verkehrsfluss sicherzustellen und damit auch die Zufahrt für Rettungskräfte zu gewährleisten“, so die Verwaltung. Bereits im Sommer 2025, beim ersten Saisonspiel des SC Lahr gegen Niederschopfheim, hatte der KOD zahlreiche Falschparker sanktioniert, die unter anderem auch auf dem Grünstreifen vor dem Stadion parkten. Die Rasenfläche werde am Mittwoch vom Verein jedoch mit Flatterband abgesperrt, erklärt Frank Müller.

Er weist darauf hin, dass die Kontrollen des KOD „kein böser Willen“ des Vereins seien. „Es könnte jedem was passieren. Und dann müssen die Rettungskräfte durchkommen“, sagt er. Wie schnell es gehen kann, zeigte sich erst beim Pokal-Viertelfinale gegen Singen vor zwei Wochen. Eine Seniorin stürzte auf dem Weg in Stadion, als sie einen Ball zurück auf den Kunstrasen schießen wollte. Dank Halteverboten und Absperrungen hatte der Rettungsdienst keine Mühe, zum Stadion zu kommen. Für Müller ein klares Signal, dass das Verkehrskonzept funktioniert – und auch künftig bei Spielen mit hohem Zuschauerinteresse angewendet wird.

Wird Finale in Offenburg gespielt?

Zweimal richtete der SC Lahr in der jüngeren Vergangenheit das südbadische Pokalfinale, das in der ARD übertragen wird, aus. In diesem Jahr steht das Lahrer Stadion jedoch nicht in der näheren Auswahl. Stattdessen sind die Orte Villingen, Bahlingen, Emmendingen und Offenburg in der Verlosung. Eine Entscheidung darüber fällt nach den Halbfinals in dieser Woche.