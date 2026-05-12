Tränen, Reha und ein letzter großer Traum: Alexandra Popp kämpft um einen emotionalen Pokal-Abschied. Den VfL Wolfsburg will sie noch einmal zum Titel führen. Favorit ist aber der Gegner.
Köln/Wolfsburg - Viele Tränen kullerten Alexandra Popp über die Wangen, als die Wolfsburger Fußballerinnen ihrer Leitwölfin den letzten großen Traum vom Pokalfinale im grün-weißen Trikot erfüllten. Völlig aufgelöst hatte die verletzte Popp ihre Mitspielerinnen auf dem Rasen geherzt. "Ich bin innerlich explodiert", schilderte sie im April ihre Gefühle nach dem 5:4 im Halbfinal-Elfmeterkrimi gegen Jena. Popp und der Pokal, das ist eine ganz besondere Geschichte.