Pokalfinale 2025 in Nagold: Möttlingen hat gegen Ergenzingen die Chance auf die Sensation

Der TSV Möttlingen hat bereits zwei Bezirksligisten aus dem Pokal geworfen. Im Finale will das Team nun den TuS Ergenzingen bezwingen. Foto: Kraushaar Das erste Pokalfinale des neuen Bezirks Nordschwarzwald steigt am Donnerstag im Reinhold-Fleckenstein-Stadion in Nagold. Der TSV Möttlingen trifft auf den TuS Ergenzingen.







Das diesjährig Bezirkspokalfinale im Reinhold-Fleckenstein-Stadion in Nagold zwischen dem A2-Ligisten aus Möttlingen und dem TuS Ergenzingen, Tabellenführer der Bezirksliga, wird am Donnerstag um 16 Uhr angepfiffen. Die Runden zuvor haben gezeigt, dass es in diesjährigen Bezirkspokalwettbewerb schon für manchen vermeintlichen Favoriten ein böses Erwachen gab. So warf der Bezirkspokalfinalist TSV Möttlingen im Halbfinale die höher gewettete SpVgg Freudenstadt nicht ganz unverdient aus dem Wettbewerb.