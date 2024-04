Geht der große Finaltraum des SC Lahr in Erfülung oder muss sich der Verbandsligist dem klassenhöheren SV Oberachern geschlagen geben? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 17.45 Uhr, wenn das Halbfinale des Südbadischen Verbandspokals auf der Dammenmühle angepfiffen wird. Wir berichten live aus dem Lahrer Volksbank-Stadion.

17.23 Uhr: Der SC Lahr spielt mit folgender Aufstellung: Eugen Sokolov, Sören Zehnle, Daniel Monga, Konstantin Fries, Adriano Spoth, Pedro Allgeier, Violand Kerellaj, Jannis Kalt, Leon Bross, Dominik Kaufmann, Simon Lehmann

17.51 Uhr: Los geht's! Mit gut fünfminütiger Verspätung stoßen die Gastgeber vor rund 750 Zuschauern an.

5. Minute: Von Anfang an ist klar, wer hier der Favorit ist: Oberachern setzt sich in der Lahrer Hälfte fest, hat bereits zwei Eckbälle und einen gefährlichen Abschluss per Kopf auf der Habenseite.

9. Minute: Jetzt kommt auch der SCL zu seinem ersten Abschluss. Nach Flanke von links setzt Konstantin Fries einen Flugkopfball knapp am Tor vorbei.

20. Minute: Während das Spiel ausgeglichener wird, sind auf der Tribüne die Oberacherner Fans deutlich überlegen - immer wieder erschallen "SVO"-Rufe.

26. Minute: Daniel Monga sieht die Gelbe Karte - offenbar wegen Meckerns.

28. Minute: Erste Ecke für den SCL, die bringt aber nichts ein.

32. Minute: Die Gastgeber finden immer besser ins Spiel, kommen zu Abschlüssen im gegnerischen Sechzehner. Wirklich gefährlich ist es aber noch nicht.

36. Minute: Jetzt aber ganz dickes Ding für den SCL. Violand Kerellaj wird herrlich freigespielt, läuft alleine aufs Tor, wird aber vom Keeper in letzte Sekunde gestoppt.

37. Minute: Da ist es passiert! Konstantin Fries zieht mit links vom rechten Strafraumeck ab, die Kugel schlägt flach im kurzen Eck ein. 1:0 für die Hausherren.

40. Minute: Verletzungsunterbrechung - Kerellaj muss von den SCL-Betreuern vom Platz getragen werden. Für ihn kommt Mick Keita ins Spiel.

44. Minute: Erneut ein klasse Angriff der Lahrer: Der gerade eingewechselte Keita legt den Ball perfekt in den Lauf von Adriano Spoth, der umspielt den SVO-Keeper und schiebt zum 2:0 ein. Riesenjubel im Lahrer Lager.

45. Minute: Jetzt feiern die Oberacherner Fans, aber nur kurz. Ein Kopfballtreffer zählt nicht - Abseits!

Halbzeitfazit: Nach 45 Minuten ist der vermeintliche Underdog der Sensation ganz nahe. Ein 2:0 zur Pause gegen den Oberligisten und (zweifachen) Pokal-Titelverteidiger - damit hätten wohl auch kühnste Optimisten unter den Lahrern nicht gerechnet. Dabei ist das Ergebnis nicht unverdient: Nach einer druckvollen Anfangsphase ließ der SVO die Zügel schleifen - und den SCL zu Chancen kommen. Der Verbandsligist legte spätestens nach dem 1:0 den letzten Respekt ab. Auch nicht in der zehnminütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte.

19:02 Uhr: Der Ball rollt wieder - auf geht's in die zweite Halbzeit!

49. Minute: Der SCL kommt gut aus der Kabine, spielt unerschrocken nach vorne. Spoth und Fries stellen die SVO-Abwehr mit ansehnlichen Dribblings vor arge Probleme.

50. Minute: Auf der anderen Seite hartes Einsteigen von Leon Bross - dafür gibt's Gelb. Der anschließende Freistoß landet in den Händen von Lahr-Schlussmann Eugen Sokolov.

56. Minute: Der Oberligist wird mit einem Distanzschuss gefährlich, der Ball zischt am linken Pfosten vorbei. Ansonsten zeigt Oberachern hier weiter wenig Sehenswertes. Der Gastgeber hat den Nord-Ortenauern aktuell den Schneid abgekauft.

58. Minute: Erster Wechsel beim SV Oberachern: Für Nathan Recht kommt Maximilian Weiß.

64. Minute: Langsam, aber sicher kommen die Gäste stärker auf, doch bislang hält die SCL-Abwehr stand. Gleichzeitig werden die Kicker von der Dammenmühle immer wieder mit Nadelstichen nach vorne gefährlich.

66. Minute: Oberachern wechselt erneut, für Nicola Leberer ist nun Bastian Barnick dabei.

71. Minute: Sollte es hier in die Verlängerung werden, könnte der Begegnung das Licht ausgehen. Das Volksbank-Lahr-Stadion verfügt bekanntlich nicht über eine Flutlichtanlage. Allerdings: Für dieses Szenario braucht der SVO Stand jetzt noch zwei Tore Dafür muss sich die Oberliga-Truppe mächtig strecken.

72. Minute: Blitzsauberer Konter der Lahrer. Pedro Allgaier mit einem Solo über 20, 30 Meter - dann der perfekt temperierte Ball in den Lauf des pfeilschnellen Adriano Spoth, der vor dem Keeper erneut eiskalt bleibt - 3:0.

76. Minute: Der Doppeltorschütze geht vom Platz und holt sich den verdienten Applaus von den Rängen. Für Sporh kommt Nando Schoner.

77. Minute: Jetzt wird es deutlich: Der SC Lahr geht mit 4:0 in Führung. Mick Keita nimmt einen langen Ball auf und trifft am herauseilenden Keeper vorbei ins Tor. Die Zuschauer auf beiden Seiten reiben sich die Augen.