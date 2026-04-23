Pokalendspiele im Nordschwarzwald: Terminierung sorgt für Kritik – und auch die Sonderwünsche des Bezirksvorstands
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Auch das WFV-Pokal-Finale der Frauen findet in dieser Saison im Fußballbezirk Nordschwarzwald statt – zeitgleich mit dem Bezirkspokalendspiel der Männer. Foto: Eibner-Pressefoto

Dass sowohl die Bezirkspokal-Endspiele der Männer und Frauen als auch das WFV-Pokal der Frauen mit dem VfB Stuttgart allesamt am gleichen Tag stattfinden, sorgt für Kritik

An Christi Himmelfahrt (14. Mai) möchte sich manch ein Fußballfan im Bezirk Nordschwarzwald in diesem Jahr wohl gerne klonen können, denn gleich drei Endspiele gehen an diesem Tag über die Bühne. Während das Bezirkspokalfinale bei den Männern (16 Uhr) und den Frauen (12.15 Uhr) zwischen dem SV Eutingen II und der TSG Wittershausen in Neubulach steigen, findet auch das WFV-Pokal-Finale der Frauen (16 Uhr) im Bezirk statt – mit einem großen Namen. Denn der SV Eutingen bekommt es auf eigenem Platz mit dem VfB Stuttgart II zu tun. Die VfB-Frauen hatten in den vergangenen beiden Jahren den WFV-Pokal gewonnen. Durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Bundesliga ist nun nur noch die zweite Mannschaft im WFV-Pokal vertreten.

 

Endspiele nehmen sich gegenseitig Zuschauer weg

Dass alle drei Endspiele am gleichen Tag stattfinden – teilweise sogar zur gleichen Uhrzeit – und sie sich somit gegenseitig Zuschauer weggenehmen, sorgt für Kritik. Von einer Fehlplanung ist gar die Rede. Eine mögliche Verlegung, damit Interessierte alle Endspiele in den beiden gut 30 Kilometer voneinander entfernten Finalorten sehen können, werde laut Ulrich Bernhard aktuell jedoch diskutiert. „Wir sind dran. Gespräche laufen. Allerdings gibt es noch keine finale Entscheidung“, sagt der Pressesprecher des Bezirks auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bezirksvorstand fordert für sich überdachte Sitzplätze

Und ein weiteres Detail sorgt für Gesprächsstoff. Denn in einem internen Schreiben hat der Vorstand des Fußballbezirks Nordschwarzwald deutlich gemacht, was er bei den Pokalendspielen vom SC Neubulach als Gastgeber erwartet. Neben einer „Spielstätte in einem einwandfreien, gepflegten Zustand“, dem Bereitstellen von zehn Ordnern und „Halbzeit-Sprudel“ für die Mannschaften möchte der Vorstand auch sechs bis acht überdachte Sitzplätze für seine eigene Delegation. Genau beschrieben ist, dass dieser separate Bereich für den Bezirksvorstand „bei Regen wettergeschützt beziehungsweise trocken“ sein und „bei sonnigem Wetter ausreichend Schatten“ bieten soll. Ebenso verlangt werden reservierte Parkplätze.

 