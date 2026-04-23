Pokalendspiele im Nordschwarzwald: Terminierung sorgt für Kritik – und auch die Sonderwünsche des Bezirksvorstands

1 Auch das WFV-Pokal-Finale der Frauen findet in dieser Saison im Fußballbezirk Nordschwarzwald statt – zeitgleich mit dem Bezirkspokalendspiel der Männer. Foto: Eibner-Pressefoto Dass sowohl die Bezirkspokal-Endspiele der Männer und Frauen als auch das WFV-Pokal der Frauen mit dem VfB Stuttgart allesamt am gleichen Tag stattfinden, sorgt für Kritik







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An Christi Himmelfahrt (14. Mai) möchte sich manch ein Fußballfan im Bezirk Nordschwarzwald in diesem Jahr wohl gerne klonen können, denn gleich drei Endspiele gehen an diesem Tag über die Bühne. Während das Bezirkspokalfinale bei den Männern (16 Uhr) und den Frauen (12.15 Uhr) zwischen dem SV Eutingen II und der TSG Wittershausen in Neubulach steigen, findet auch das WFV-Pokal-Finale der Frauen (16 Uhr) im Bezirk statt – mit einem großen Namen. Denn der SV Eutingen bekommt es auf eigenem Platz mit dem VfB Stuttgart II zu tun. Die VfB-Frauen hatten in den vergangenen beiden Jahren den WFV-Pokal gewonnen. Durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Bundesliga ist nun nur noch die zweite Mannschaft im WFV-Pokal vertreten.