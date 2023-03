1 Violand Kerellaj (in Blau) und der SC Lahr wollen in Denzlingen drei Punkte holen, um am spielfreien Tabellenführer aus Teningen vorbeizuziehen. Foto: Künstle

Bevor der SC Lahr im Pokal-Halbfinale auf Villingen trifft, steht am Samstag in der Verbandsliga das Spiel beim FC Denzlingen an. „Auch das ist für uns sehr wichtig“, sagt Trainer Domenico Bologna.









„Das nächste Spiel ist immer das schwerste“ und „Wir denken von Spiel zu Spiel“. Floskeln wie diese gibt es im Fußball zu Hauf. Auch die Verantwortlichen des SC Lahr haben in der Vergangenheit immer darauf geachtet, nicht zu weit voraus zu schauen, sondern sich zunächst auf die kommende Aufgabe zu fokussieren.

Elzach hat nach der Pleite in Lahr den Trainer entlassen

Am Sonntag, knapp 24 Stunden nach dem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Elzach-Yach, das beim Gegner die Trennung vom Trainer zur Folge hatte, war das jedoch nicht der Fall. Der Grund: Am Mittwoch kommt der Oberligist aus Villingen zum Pokal-Halbfinale ins Stadion an der Dammenmühle, es winkt der erste Finaleinzug der SC-Vereinsgeschichte. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir das noch nicht im Hinterkopf hätten“, sagte der sportliche Leiter Petro Müller. Ähnlich äußerte sich auch Trainer Domenico Bologna, bei seinen Spielern dürfte das ähnlich sein.

Der Denzlinger Erich Sautner kickte auch schon beim SC Freiburg

Doch zunächst wartet am Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr) in der Verbandsliga ein schwerer Gegner auf den Sportclub. Die Denzlinger – immerhin Vizemeister des Vorjahres – sind extrem gut besetzt, unter anderem mit dem Regionalliga-erfahrenen Erich Sautner, der auch schon beim SC Freiburg und dem Bahlinger SC unter Vertrag stand. Trainiert werden die Denzlinger von Ex-OFV-Trainer Florian Kneuker, der jedoch zum Ende der Runde nach nur einer Saison den Verein wieder verlassen wird. Derzeit befindet sich der FCD im Mittelfeld der Tabelle. Die zehn Punkte Vorsprung der Lahrer müssen jedoch mit Vorsicht genossen werden, da die Gastgeber zwei Spiele weniger absolviert haben.

SC-Coach Bologna erwartet daher ein Spiel „auf Augenhöhe“ – wie so oft in der Vergangenheit gegen Denzlingen. „Da gab es kaum mal klare Spiel“, so der Trainer. Dass die Mannschaft mit dem Kopf bereits beim Villingen-Spiel ist, glaubt er derweil nicht. „Auch das Spiel in Denzlingen ist für uns sehr wichtig“, sagt er. Auch aus psychologischer Sicht. Denn Tabellenführer Teningen hat am Wochenende spielfrei, ein Lahrer „Dreier“ würde zumindest vorübergehend die Rückkehr an die Tabellenspitze bedeuten. Einfach wird es jedoch nicht, betont Bologna. „Denzlingen ist eine Topmannschaft in der Liga.“

Pokalspiel hat keine Auswirkungen auf die Aufstellung

Personell kann Bologna für das Spiel auf einen ähnlichen Kader wie zuletzt zurückgreifen. Heißt: Auch Konstantin Fries hat seine Verletzung endgültig überwunden, dass Bologna gegen Elzach früh wechseln konnte, half dabei sicherlich. Dass der Trainer gegen Denzlingen bei seiner Aufstellung schon an den Mittwoch denkt, ist dabei ausgeschlossen. Er werde die Aufstellung so wählen, als ob es kein Pokal-Spiel am Mittwoch gebe. Zumindest im Hinterkopf ist das „Highlight-Spiel“ (Petro Müller) jedoch bei allen. Doch wie heißt es so schön? „Das nächste Spiel ist immer das schwerste.“ Und für den SC Lahr heißt der kommende Gegner zunächst einmal FC Denzlingen.