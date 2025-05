Pokal-Finale in Köln: Tränen und Party-Befehl: Bayern-Frauen holen erstes Double

4 Die Bayern um Lea Schüller, Pernille Harder und Tuva Hansen (von links) bejubeln den Titel. Foto: Fabian Strauch/dpa

Köln - Dreifach-Torschützin Lea Schüller hielt noch einen kleinen Plausch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, im Konfetti-Regen reckte dann Spielführerin Glodis Viggosdottir den Pokal in die Höhe. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte das Double geholt. "Ich will nicht sagen, wir reißen heute Köln ab, aber wir werden es krachen lassen", kündigte Bayerns Frauen-Fußball-Direktorin Bianca Rech an.