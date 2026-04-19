Der so gut wie entthronte deutsche Handball-Meister Füchse Berlin entschädigt sich mit dem zweiten Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte. Mitfavorit Magdeburg erlebt ein Alptraum-Wochenende.
Köln - Nach dem zweiten Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte legten die Handballer der Füchse Berlin um ihr dänisches Traum-Duo Mathias Gidsel und Lasse Andersson einen ausgelassenen Jubel-Tanz auf das Parkett. In einem einseitigen Endspiel beim Final4 in Köln setzte sich der deutsche Meister gegen das Überraschungsteam des Bergischen HC, der im Halbfinale sensationell den souveränen Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ausgeschaltet hatte, deutlich mit 42:33 (22:17) durch.