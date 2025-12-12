Pokal-Duell in Kiel: VfB gegen Holstein – Dankbares Los oder eher Angstgegner?

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal auswärts bei Holstein Kiel keine leichte Aufgabe vor sich. Dessen ist man sich auch in den Fanclubs der Region bewusst.

Seit der Auslosung am vergangenen Sonntagabend steht fest: Der VfB Stuttgart muss im Viertelfinale des DFB-Pokals in den hohen Norden reisen, wo er auf Zweitligist Holstein Kiel trifft. Auf den ersten Blick handelt es sich um ein dankbares Los – schließlich steht der Absteiger aktuell nur auf Rang 13 der 2. Bundesliga. „Natürlich ist man erst einmal froh, dass es nicht Bayern oder Leverkusen geworden ist“, meint auch Klaus Kreidler, Vorsitzender des VfB-Fanclubs „Salzstetter Jungs“. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät jedoch: Der Titelverteidiger tut sich gegen die Kieler schwer.

Sechs Duelle Sechsmal gab es das Duell dieser beiden Traditionsvereine bereits – zweimal davon im Pokal, jeweils in der ersten Runde, jeweils in Kiel. Am 13. Dezember 1970 setzten sich die Holsteiner mit 2:1 durch. Im August 2015 hingegen war es der VfB, der sich im ersten Pflichtspiel des damaligen Cheftrainers Alexander Zorniger mit 2:1 durchsetzte. Karin Kienzle, Mitglied bei den „Salzstetter Jungs“, erinnert sich noch gut an diese Partie, denn sie war vor etwas mehr als zehn Jahren in Kiel vor Ort. „Wir dachten uns nach dem 0:1-Rückstand: Das kann doch nicht wahr sein! Die Störche liegen uns einfach nicht“, resümiert sie rückblickend. Daniel Didavi und Daniel Ginczek schossen den VfB an jenem Tag gegen den damaligen Drittligisten am Ende doch noch in die zweite Runde.

Nur ein Sieg in Kiel

Auch in den Liga-Duellen konnten die Stuttgarter ihre Favoritenrolle oftmals nicht gerade souverän ausfüllen. In der Zweitligasaison 2019/20 verlor der VfB beide Spiele gegen die Kieler und in der vergangenen Saison mühte man sich im Oberhaus zu einem knappen 2:1-Heimsieg und einem 2:2-Remis auswärts. In der Vereinshistorie gewann der amtierende Vizemeister und Pokalsieger also nur eins seiner drei Duelle in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins.

Im Lager der VfB-Fans hofft man natürlich, dass diese Bilanz Anfang Februar aufgebessert wird. Zu großen Fanreisen hier aus der Region wird es wohl weniger kommen. „Es ist für ein Spiel unter der Woche schon eine lange Strecke“, meint Klaus Jetter, Präsident des Fanclubs Hohenzollern-Hechingen. „Außerdem ist es aktuell generell sehr schwierig, an Karten zu kommen“, verrät er weiter. „Das ist der Preis des Erfolgs“, fügt Jetters Salzstetter Pendant Klaus Kreidler lachend hinzu.

Hoffnung auf Déjà-vu

Obwohl er selbst nicht im hohen Norden vor Ort sein wird, hofft Jetter natürlich darauf, dass die Pokalreise seines Herzensvereins mit einem Sieg weitergeht – am besten wieder bis nach Berlin. „Ich war beim Pokalfinale dieses Jahr dabei – das war schon ein unglaubliches Erlebnis“, berichtet der Fanclub-Präsident. „Ich würde das gerne ein zweites Mal erleben. Und ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht – gerade weil Bayern und Leipzig jetzt aufeinandertreffen.“