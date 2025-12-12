Pokal-Duell in Kiel: VfB gegen Holstein – Dankbares Los oder eher Angstgegner?

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal auswärts bei Holstein Kiel keine leichte Aufgabe vor sich. Dessen ist man sich auch in den Fanclubs der Region bewusst.
Seit der Auslosung am vergangenen Sonntagabend steht fest: Der VfB Stuttgart muss im Viertelfinale des DFB-Pokals in den hohen Norden reisen, wo er auf Zweitligist Holstein Kiel trifft. Auf den ersten Blick handelt es sich um ein dankbares Los – schließlich steht der Absteiger aktuell nur auf Rang 13 der 2. Bundesliga. „Natürlich ist man erst einmal froh, dass es nicht Bayern oder Leverkusen geworden ist“, meint auch Klaus Kreidler, Vorsitzender des VfB-Fanclubs „Salzstetter Jungs“. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät jedoch: Der Titelverteidiger tut sich gegen die Kieler schwer.