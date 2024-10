Poetry-Workshop in Müllen: „Den Gedanken freien Lauf lassen“

Beim Poetry-Workshop am Samstag in Müllen geht es darum, sich mit Sprache und Lyrik auseinanderzusetzen.

In Müllen wird kommenden Samstag zum zweiten Mal ein besonderes Event stattfinden: Ein ganztägiger Poetry-Workshop unter der Leitung von Micha Kunze. Er ist ein erfahrener Poetry-Coach, der sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ermutigen möchte, sich mit Sprache und Lyrik auseinanderzusetzen.

„Es ist ein Workshop rund ums Schreiben, mit besonderem Fokus auf Lyrik und zeitgenössischer Poesie, die man oft auf Poetry Slams findet“, erklärt Kunze. Dabei gehe es darum „starke Metaphern zu finden, den inneren Kritiker zu überlisten dem kreativen Gedankenfluss freien Lauf zu geben und mit Hilfsmitteln wie Videos, Bildern, Musik und Alltagserlebnissen eigene Themen sprachlich zu verarbeiten.“ Der Workshop soll ein Raum sein, um die eigene Sprache zu finden.

Michael Sester, Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit, ist gespannt auf den Tag – er hat ihn ins Leben gerufen. Die Idee für den Workshop entstand aus seiner eigenen Begeisterung für das gesprochene Wort. „Während meiner Predigtausbildung habe ich das Genre ‚Spoken Word Poetry‘ entdeckt, und das hat mir gut gefallen“, erinnert er sich.

Der Workshop bietet praktische Übungen und theoretische Impulse

Später, während der Corona-Pandemie, begann Sester, seine Texte online zu veröffentlichen und erhielt viel positives Feedback. „Das Schreiben kann oft eine sehr positive Wirkung auf das Seelenleben dieser Menschen haben. Um das zu bestärken und zu unterstützen, wollen wir eine kreative und wertschätzende Atmosphäre schaffen und die Gelegenheit bieten, das Entstandene wenn gewünscht bei der offenen Bühne am Marienhof zu präsentieren“, erklärt Sester.

Der Workshop soll Schreibübungen bieten, die das kreative Denken anregen und den Austausch in der Gruppe fördern. So gibt es etwa Aufgaben, die sich mit Metaphern und Sprachbildern beschäftigen, wie Kunze erklärt: „Es geht darum, die eigene Ausdruckskraft zu stärken und neue Wege zu finden, Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen.“ Besonders schätze er dabei das gemeinsame Arbeiten: „Schreiben mag als Einzelbeschäftigung gelten, aber Übungen in der Gruppe bieten eine neue Perspektive. Man sieht, dass trotz gleicher Aufgabenstellung jeder seine individuelle Herangehensweise findet. Das ist inspirierend für alle.“

Auch Kunze kann immer noch etwas bei den Workshops lernen: „Manchmal reicht es, einen Menschen im Workshop zu haben, der ganz anders tickt als ich. Und dementsprechend einen ganz anderen Denkansatz einfließen lässt. Das inspiriert mich dann wiederum nicht selten.“

Das Thema des Workshops ist Weihnachten

Für Michael Sester steht fest, dass der Workshop Menschen mehr bietet als nur Schreibtipps: „Gerade bei einem Thema wie Weihnachten, das wir diesmal im Fokus haben, erhoffen wir uns auch frischen Wind statt abgedroschener Phrasen für unsere eigenen Weihnachtspredigten.“ Die Texte, die im Workshop entstehen, könnten später sogar in kirchlichen Veranstaltungen genutzt werden, um traditionelle Inhalte auf eine frische, zeitgemäße Weise zu vermitteln. „Vielleicht werden die Texte auch an Weihnachten gelesen, für eine zeitgemäßere und unterhaltsame Verkündigung der ‚Frohen Botschaft‘“, so Sester. Der Bezug zur Kirche ist allerdings mehr eine „Schlagrichtung“, so Sester. Es solle ein „seelsorgerisches“ Abgebot gemacht werde, jedoch ganz „unverzweckt“.

Ein Workshop wie dieser fand schon im April statt. „Viele von denen, die damals dabei waren, sind nach wie vor sehr begeistert und machen wieder mit“, erzählt Sester.

Teilnahme

Der Workshop läuft am 2. November von 10 bis 18.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum. Michael Sester empfiehlt, von Anfang an dabei zu sein. Anmeldungen gehen an ihn unter michael.sester@kath-shn.de. Die Teilnahme kostet zehn Euro.