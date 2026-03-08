Poetry Slam in Lörrach: Slam mit starker Performance

Zum BurghofSlam begrüßte Moderator Johannes Elster mit Eva-Lisa, Joël Perrin, Luise Wolff, Anuraj Sri Rajarajendran und Resche Heiniger fünf Slamer mit Bühnenerfahrung.
Die Regeln waren dem Publikum in der Lounge des Burghofs größtenteils bekannt: Es dürfen nur eigene Texte mit einer Dauer bis sechs Minuten und ohne Requisiten vorgetragen werden. Das von Johannes Elster launig erprobte Applausometer mit dem Publikum entschied über die Besetzung des Finales aus drei Slamern und schließlich über den Gewinner des Poetenwettstreits.