Poetry Slam in Alpirsbach: Aus Weltschmerz wird Kunst

1 Jenny Beilharz zwischen Romanen und Sachbüchern: In der Stadtbücherei findet am 13. Dezember Alpirsbachs erster Poetry Slam statt. Foto: Sonja Störzer

Alpirsbachs missglückte Bürgermeisterwahl, Donald Trump oder das Ampel-Aus: Beim ersten Poetry Slam in Alpirsbach darf über all das und noch viel mehr geslammt werden.









Ob beim ersten Poetry Slam in Alpirsbach am Freitag, 13. Dezember, in der Stadtbücherei die Kommunalpolitik der Klosterstadt samt Drama um die Bürgermeisterwahl, das Ampel-Aus in Berlin oder gar der erneute Wahlsieg von Donald Trump in den USA thematisiert wird, steht bis zuletzt nicht fest. Erlaubt ist aber alles – nur „kein Rassismus, kein Sexismus und keine Hassrede“, erklärt Jenny Beilharz die Regeln der Veranstaltung.