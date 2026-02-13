Podiumsdiskussion zum Thema Wirtschaft: So äußern sich die Kandidaten aus dem Wahlkreis Balingen

Podiumsdiskussion der IHK: Wie stehen die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Balingen zur Erbschaftssteuer?
Wo drückt den Unternehmern aus der Region der Schuh? Die Möglichkeit, ihre Sorgen bei den Direktkandidaten des Wahlkreises Balingen zu platzieren, hatten Vertreter aus der regionalen Wirtschaft bei der jüngsten Podiumsdiskussion der IHK Reutlingen in Albstadt anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl. Nach moderierten Themenblöcken unter anderem zur Regionalstadtbahn, dem B-27-Ausbau und der Fachkräftesicherung durfte das Publikum Fragen stellen.