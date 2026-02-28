Podiumsdiskussion in Königsfeld: Wehrdienst für junge Erwachsene – Pflicht, Privileg oder Problem?

Noch Schule – bald Musterung: Der Wehrdienst ist für viele Jugendliche keine Theorie mehr. Eine Podiumsdiskussion in Königsfeld zeigte, wie junge Menschen auf das Thema blicken.
„Wehrdienst für junge Erwachsene – Pflicht, Privileg oder Problem?“ Diese Frage stand bei einer Podiumsdiskussion im Mittelpunkt an den Zinzendorfschulen in Königsfeld. Drei Experten mit unterschiedlichen Perspektiven stellten ihre Positionen vor: Militärpfarrer Stefan Boldt, Bundeswehr-Jugendoffizier Jonathan Egger und Religionspädagoge Theodor Ziegler von der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner.