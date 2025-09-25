Podiumsdiskussion in Hechingen: Zollernalbkreis als „Inklusionswüste“

Menschen mit Behinderungen ins normale Alltagsleben einzubeziehen – wie das gehen könnte, wurde im Rahmen einer Veranstaltung der Hechinger Grünen besprochen.
Bei Ratzgiwatz können auch Kinder mit Behinderung Teil der Ferienspiele-Gemeinschaft werden, und der TSV Stetten lädt Menschen mit Behinderung zum Training ein. So etwas sei sehr wichtig, und für jedes einzelne Angebot sei sie auch dankbar, erklärte Uli Kapala vom Verein Downtown, der sich für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzt.