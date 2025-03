Podiumsdiskussion in Haigerloch: Gymnasiasten sprechen mit Profis über Demokratie

Podiumsdiskussion in Haigerloch

1 Schüler und Schülerinnen des Gymnasium diskutierten mit Experten aus der Praxis über Demokratie. Links: Almut Petersen vom Hechinger Arbeitskreis Asyl. Foto: Gotthardt/Kerstin Gotthardt

Auch wenn nach der Bundestagswahl die größte Spannung aus dem Thema etwas heraus ist, so stieß die auf die nach der Wahl verlegte Podiumsdiskussion des Haigerlocher Gymnasiums über „Demokratie“ dennoch auf großes Interesse.









In der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula diskutierten interessante Gäste. Zu den Diskussionsteilnehmern zählten der Bürgermeister von Haigerloch, Heiko Lebherz, die Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl und Leiterin des „Refugio“ Hechingen, Almut Petersen, sowie ein Extremismusforscher der Universität Tübingen. Zudem nahmen zwei engagierte Schüler aus der Kursstufe 2 an der Runde teil: Samuel Karsch, Mitglied des Gemeinderats in Grosselfingen, und Luis Schmidt, mehrfacher Teilnehmer des Wettbewerbs „Jugend debattiert“.