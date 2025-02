Podiumsdiskussion in Frommern: Linke nicht dabei – das sagt das Kommunalamt

1 In Frommern nicht dabei am heutigen Freitag: Elena Dao „Loo“ Krein Foto: Linke

Fünf Direktkandidaten für die Bundestagswahl sind zu einer Debattenrunde nach Frommern eingeladen. Die Linke nicht. Darüber ist nun Ärger entbrannt.









Der Ortschaftsrat Frommern lädt am Freitag, 7. Februar, ab 17.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in die Turn- und Festhalle in Frommern ein. An der Diskussion werden Thomas Bareiß (CDU), Robin Mesarosch (SPD), Simon Schutz (Grüne), Boris Kraft (FDP) und Lukas von Berg (AfD) teilnehmen. Daran stört sich nun die Linke, die nicht eingeladen wurde. Frommerns Ortsvorsteher Stephan Reuß nimmt hierzu Stellung.