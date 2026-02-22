Podiumsdiskussion in Calw: „Reden wir über Heimat“

„Ist das noch|schon mein Land?“ – zwei ähnlich klingende, in der Bedeutung gravierend unterschiedliche Fragestellungen, mit denen „P.E.N.-Berlin e.V.“ zur Kleinen Bühne Calw lockte.
Das Motto der P.E.N.-Gesprächsreihe war mit einer Aufforderung verbunden: „Reden wir über Heimat!“ Mit diesem Format bereist der Verein derzeit 22 größere und kleinere Orte Baden-Württembergs. Der Grund ergibt sich aus den Vereinszielen: Setzt man sich doch im Verein insbesondere für das freie Wort, die Meinungsfreiheit im Allgemeinen, aber auch für verfolgte Autoren im Besonderen ein. 730 Mitglieder, die Crème de la Crème der deutschen Autoren und Schriftsteller, fühlen sich diesem Verein verbunden.