Podiumsdiskussion in Basel: Einsamkeit ist eine stille Epidemie

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel widmeten sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion einem sehr präsenten Thema.
„Einsamkeit – die stille Epidemie unserer Zeit“ war am Mittwoch Thema eines öffentlichen Podiumsgesprächs aus der Reihe „Mensch.Psyche“ der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel. Auf dem Podium waren die Expertinnen Undine Lang, Direktorin der Klinik für Erwachsene (UPKE) und der Privatklinik (UPKP), Victoria Block, psychologische Klinikleiterin (UPKP) sowie Freija Geniale vom Basler Gesundheitsdepartement zusammengekommen. Durch den Abend führte Vanda Dürring vom SRF 2 Kultur. Zahlreiche Gäste waren der Einladung auf den UPK-Campus gefolgt. Andere verfolgten die Diskussion via Live-Stream.