Podiumsdiskussion: Hoeneß kritisiert Mentalität in Deutschland: Jammer-Volk

2 Zu Donald Trump hat Hoeneß eine klare Meinung. Foto: Felix Hörhager/dpa

Während einer Podiumsdiskussion mit Kabarettist Dieter Nuhr äußert Uli Hoeneß deutliche Kritik am Umgang mit Krisen im Land. «Die» müssten etwas ändern, meint der Bayern-Patron.









Link kopiert



München - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisiert eine "Jammer"-Mentalität in Deutschland. "Ich glaube, im Moment wird bei uns in Deutschland alles so schlecht gemacht", sagte der 72-Jährige während einer Podiumsdiskussion mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr in München. "Es ist natürlich nicht alles so, wie es sein soll, aber ich denke, wir müssen wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben und die, die es uns eingebrockt haben auch, die sollten wieder ein bisschen mehr Demut haben."